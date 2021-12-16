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Участница «Мисс Вселенной» из Японии вызвала скандал «погребальным» кимоно

Участница «Мисс Вселенной» из Японии вызвала скандал «погребальным» кимоно

Представительница Японии Юри Ватанабэ на одном из дефиле конкурса «Мисс Вселенная» появилась в «погребальном» кимоно с поясом, на котором была изображена хризантема, символ императорской семьи, чем вызвала недовольство пользователей соцсетей.

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