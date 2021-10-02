Донбасс Сегодня

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В ООН заявили, что к концу 2022 года можно вакцинировать от коронавируса весь мир

В ООН заявили, что к концу 2022 года можно вакцинировать от коронавируса весь мир

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, призвал все страны мира объединиться в борьбе с пандемией SARS-CoV-2 и обеспечить всемирную вакцинацию против коронавируса к концу 2022 года.

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