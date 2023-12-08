Взгляд из прошлого: фильмы, которые предсказали то, что происходит в современном мире Алёна ЮрьеваС течением времени мы обнаруживаем, что некоторые фантастические фильмы прошлого не только предсказывали будущее, но и в какой-то степени способствовали формированию технологий, которые мы сегодня считаем обыденностью.