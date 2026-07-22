Ким назвала атаки на склады Wildberries актом международного терроризма

Атака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, сотрудников Wildberries — это акт международного терроризма, заявила журналистам на пресс-конференции основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.
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