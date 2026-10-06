Ночного насильника приговорили к шести пожизненным срокам

www.globallookpress.com/Thomas Eisenhuth/dpa Серийного насильника Тенеса Хассана приговорили в Южно-Африканской Республике к шести пожизненным срокам за нападения на женщин.
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