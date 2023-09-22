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Пушилин: Ситуация на артемовском направлении горячая, ВСУ ведут обстрелы

Пушилин: Ситуация на артемовском направлении горячая, ВСУ ведут обстрелы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят хаотичные обстрелы по территории Артемовска. Соответствующим образом об обстановку на этом направлении высказался временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

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