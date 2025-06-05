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Порошенко заявил об исчерпании полученной при Байдене военной помощи

Порошенко заявил об исчерпании полученной при Байдене военной помощи

Киев исчерпал военную помощь, полученную из пакетов, которые были одобрены бывшим президентом США Джо Байденом.

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