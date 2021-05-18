rabotniky

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Россия обогнала США и ЕС по ценам на электричество

Россия обогнала США и ЕС по ценам на электричество

Россия обогнала США и ЕС по ценам на электричество Анастасия ГарягаВ исследовании «Сообщества потребителей энергии» сообщили, что за период 2020 года Россия опередила США и Европу по цене за электроэнергию, что составило 0,73 доллара за 1 кВт/час.

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