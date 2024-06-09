Мединский заявил, что его воодушевило известие о возбуждении СБУ против него уголовного дела за учебник истории

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что "с большим воодушевлением" узнал о возбуждении против него уголовного дела Службой безопасности Украины из-за участия в составлении учебника истории.
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