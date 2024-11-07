Как выяснилось, проверку проводит сам перевозчик. Цель проверки - получить данные о наполняемости маршрута, соблюдении графика и тд.
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Как выяснилось, проверку проводит сам перевозчик. Цель проверки - получить данные о наполняемости маршрута, соблюдении графика и тд.