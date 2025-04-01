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Царьград

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БПЛА-угроза в Ростовской области: тревога снята, население в безопасности

БПЛА-угроза в Ростовской области: тревога снята, население в безопасности

В Ростовской области снята угроза атаки беспилотников, о чем уведомляет МЧС России. Вечером 22 августа, примерно в 22:28 по московскому времени, тревога была поднята, но вскоре по всей территории региона сигнал опасности был отменен.

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