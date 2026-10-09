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Ценности на ₽15 млн: стало известно, получит ли Лерчек право на компенсацию от МВД

Ценности на ₽15 млн: стало известно, получит ли Лерчек право на компенсацию от МВД

Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела против следователя МВД Никиты Тулупова из-за пропавших драгоценностей блогера Лерчек на 14,4 млн рублей.

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