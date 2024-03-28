Скоро стартует сезон клещей в Сочи 🤕На Кавказе нет клещевого энцефалита, поэтому многие не переживают, если их укусил клещ.
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Скоро стартует сезон клещей в Сочи 🤕На Кавказе нет клещевого энцефалита, поэтому многие не переживают, если их укусил клещ.