Целоваться запрещено: история секса в древней Японии

Япония — страна противоречий и контрастов, раскрепощенная и целомудренная. Прожив под «железным занавесом», в искусственной изоляции, около 250 лет, японцы сформировали собственное отношение к сексу, во многом непонятное «гайдзину» — не-японцу.
Япония — страна противоречий и контрастов, раскрепощенная и целомудренная. Прожив под «железным занавесом», в искусственной изоляции, около 250 лет, японцы сформировали собственное отношение к сексу, во многом непонятное «гайдзину» — не-японцу.
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