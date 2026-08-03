ВС РФ взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны РФ, они имеют важную роль для продвижения российской армии, так как эти населенные пункты были логистическими центрами ВСУ.
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