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Газета.ру

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ВС РФ взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области

ВС РФ взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны РФ, они имеют важную роль для продвижения российской армии, так как эти населенные пункты были логистическими центрами ВСУ.

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