Россия и Ближний Восток: возможные направления сотрудничества В первой статье цикла — «Атомная дипломатия: окно возможностей для России на Ближнем Востоке» — я писал о противоречиях между Эр-Риядом и Вашингтоном.
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