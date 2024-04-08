Путин поручил выделить 300 млрд рублей в 2025 году на строительство ВСМ

По поручению президента Владимира Путина правительство РФ совместно с РЖД и Сбербанком заключат с «ВСМ Две Столицы» концессионное соглашение о реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
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