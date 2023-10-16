Боец «Вагнера» попал под суд, несмотря на участие в СВО в боях за Артемовск

Житель Челябинска 45-летний Дмитрий Макшанов два с половиной года назад был осужден за пьяную езду.После освобождения его снова поймали нетрезвым за рулем, по данному факту возбудили очередное уголовное дело и запретили покидать город.
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