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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России начнут следить за благосостоянием врачей

В России начнут следить за благосостоянием врачей

Сейчас объем дополнительной работы врачей зашкаливает, показатель по зарплате выполняется только вместе со всеми переработками Новый состав Общественного совета при Минздраве будет работать над защитой прав врачей и решением проблемы дефицита кадров, рассказал "Парламентской газете" председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.

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