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Пока Nvidia запрещают, Huawei анонсирует замену. Новый ИИ-процессор Ascend 920 AI призван конкурировать с Nvidia H20

Пока Nvidia запрещают, Huawei анонсирует замену. Новый ИИ-процессор Ascend 920 AI призван конкурировать с Nvidia H20

Компания Huawei продолжает активно извлекать выгоду из экономической войны США и Китая. Сразу после того, как очередные санкции коснулись ускорителей Nvidia H20, китайская компания анонсировала свой новый ИИ-процессор Ascend 920 AI.

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