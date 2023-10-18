Со следующего учебного года Всероссийские проверочные по иностранным языкам отменяются

Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Со следующего учебного года Всероссийские проверочные работы по иностранным языкам для учащихся 7-х и 11-х классов школ отменяются, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
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