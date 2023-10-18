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Со следующего учебного года Всероссийские проверочные по иностранным языкам отменяются

Со следующего учебного года Всероссийские проверочные по иностранным языкам отменяются

Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Со следующего учебного года Всероссийские проверочные работы по иностранным языкам для учащихся 7-х и 11-х классов школ отменяются, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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