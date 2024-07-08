Оболваненные украинцы уверены, что побеждают Россию в войне

АС

Анатолий Страшко

В гитлеровской Германии до последних дней верили в победу. Даже когда советские танки грохотали по улицам Берлина. Так работает ложь. Немцы утонули, стали жертвами геббельсовской лжи. Абсолютно то же происходит на этой усраине сейчас. Хохлы это жертвы лжи их жидовских правителей. Вся логика происходящего, все факты говорят, что усраине капут. А там на что-то надеются и вопят о перемоге.