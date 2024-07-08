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Оболваненные украинцы уверены, что побеждают Россию в войне

Оболваненные украинцы уверены, что побеждают Россию в войне

Большинство украинцев до сих пор надеются на военную победу над Россией. Об этом в эфире своего интернет-канала заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
В гитлеровской Германии до последних дней верили в победу. Даже когда советские танки грохотали по улицам Берлина. Так работает ложь. Немцы утонули, стали жертвами геббельсовской лжи. Абсолютно то же происходит на этой усраине сейчас. Хохлы это жертвы  лжи их жидовских правителей. Вся логика происходящего, все факты говорят, что усраине капут. А там на что-то надеются и вопят о перемоге.
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