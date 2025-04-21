Глава одного из районов Литвы раскритиковал идею о переименовании "советских" улиц

Глава Радвилишкского района призвал не менять названия "советских" улиц.Власти литовского города Байсогалы планируют в ближайшие дни обсудить переименование улиц, названных в честь поэтессы Саломеи Нерис и заслуженного агронома Романаса Жебенки.
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