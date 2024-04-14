Астраханского участника СВО наградили Орденом Мужества посмертно

Государственную награду вручили родителям погибшего бойца. Глава Икрянинского района Наталья Бутузова вместе с военным комиссаром Икрянинского, Лиманского, Наримановского районов и города Нариманов Андреем Лягушиным передали Орден Мужества матери и супруге погибшего лейтенанта Айдара Куспанова.
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