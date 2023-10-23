ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 23.10.2023

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 260 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Natalia Ivanova
    Да ничего этим ублюдкам не будет. Песков и их защитит, как ваньку урганта предателя и гавнюка защищает и как врёт наг...Что будет с схвач...
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    Релоктанты в России не нужны! И самое главное - держите в узде Пескова, защитника всех предателей и отбросов.Вы что себе думае...
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Три истребителя МиГ-29 и фронтовой бомбардировщик Су-24 ВСУ сбила российская ПВО за сутки - Минобороны Воздушные силы ВСУ продолжают терять боевую авиацию, если за прошлые сутки наши уничтожили пять летающих украинских машин, то за эти сутки еще четыре.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Намешали какой то херни....
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5 час.
Виталий Кирпиченко
Две проблемы РФ без радикального к ним подхода не решить: ВПК и &quot;мамеды&quot;.
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5 час.

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