ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 23.10.2023

Три истребителя МиГ-29 и фронтовой бомбардировщик Су-24 ВСУ сбила российская ПВО за сутки - Минобороны Воздушные силы ВСУ продолжают терять боевую авиацию, если за прошлые сутки наши уничтожили пять летающих украинских машин, то за эти сутки еще четыре.