Три истребителя МиГ-29 и фронтовой бомбардировщик Су-24 ВСУ сбила российская ПВО за сутки - Минобороны Воздушные силы ВСУ продолжают терять боевую авиацию, если за прошлые сутки наши уничтожили пять летающих украинских машин, то за эти сутки еще четыре.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 23.10.2023
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СП
Сергей Потемкин
Намешали какой то херни....
Ответить
5 час.
Виталий Кирпиченко
Две проблемы РФ без радикального к ним подхода не решить: ВПК и "мамеды".
Ответить
5 час.
Свежие комментарии