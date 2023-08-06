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Армия России отбила атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив около 100 военных

Армия Российской Федерации отбила атаку Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, ликвидировав около 100 военнослужащих противника.

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