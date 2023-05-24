Федеральное агентство новостей №1

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ФРГ и ЕС не станут расследовать диверсии на «Северных потоках», чтобы не ремонтировать трубопроводы

ФРГ и ЕС не станут расследовать диверсии на «Северных потоках», чтобы не ремонтировать трубопроводы

Немецкое руководство и Европейский союз не допустят расследования взрыва на трубопроводах «Северный поток», так как не намерены ремонтировать их.

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