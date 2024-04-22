«Для этого вы меня сюда и позвали». Лиллард обратился к болельщикам «Бакс» по ходу рекордной 1-й половины

Звездный разыгрывающий закрыл стартовую четверть «баззером» через Ти Джей Макконнелла. Ведущий игры прокричал «Что там со временем?», зрители отреагировали «Время Дэйма!» Лиллард в этот момент произнес «Для этого вы меня сюда и позвали».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии