«Для этого вы меня сюда и позвали». Лиллард обратился к болельщикам «Бакс» по ходу рекордной 1-й половины

Звездный разыгрывающий закрыл стартовую четверть «баззером» через Ти Джей Макконнелла. Ведущий игры прокричал «Что там со временем?», зрители отреагировали «Время Дэйма!» Лиллард в этот момент произнес «Для этого вы меня сюда и позвали».