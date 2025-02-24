Рекордные температуры и последствия для планеты за последние 24 тысячи лет Юлия ЧелкановаАмериканские исследователи из Аризонского университета сделали тревожное открытие: климат на Земле изменяется с беспрецедентной скоростью.
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