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Спорт Уик-Энд

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Семак и агент Дивеева обвиняют судью в позднем «зажигании» - арбитр мог избежать проблем, но не свистнул

Семак и агент Дивеева обвиняют судью в позднем «зажигании» - арбитр мог избежать проблем, но не свистнул

«Считаю, что результат закономерный. Мы больше создали, но нужно быть более голодными в реализации моментов, - подвел итог трудной победе в Воронеже над «Факелом» главный тренер «Зенита» Сергей Семак (1:0).

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