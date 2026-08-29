Семак и агент Дивеева обвиняют судью в позднем «зажигании» - арбитр мог избежать проблем, но не свистнул

«Считаю, что результат закономерный. Мы больше создали, но нужно быть более голодными в реализации моментов, - подвел итог трудной победе в Воронеже над «Факелом» главный тренер «Зенита» Сергей Семак (1:0).
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