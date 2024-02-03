Мужчину, которого подозревают в изнасиловании ребенка, разыскивают в Краснодарском крае и Адыгее

Мужчину, которого подозревают в изнасиловании ребенка, разыскивают в Краснодарском крае и АдыгееВ Краснодарском крае и Адыгее разыскивают мужчину, который мог быть причастен к насилию над несовершеннолетней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии