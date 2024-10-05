Рыбин призвал лишить Пугачеву и Галкина* доходов

Фронтмен знаменитого музыкального коллектива "Дюна" Виктор Рыбин и его любимая жена Наталья Сенчукова выступили с резкими критическими замечаниями в адрес Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, уехавших из нашей страны после начала конфликта с соседним государством.