Рыбин призвал лишить Пугачеву и Галкина* доходов

Фронтмен знаменитого музыкального коллектива "Дюна" Виктор Рыбин и его любимая жена Наталья Сенчукова выступили с резкими критическими замечаниями в адрес Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, уехавших из нашей страны после начала конфликта с соседним государством.
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