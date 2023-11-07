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Мировое обозрение

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Маршал «от можа до можа»

Маршал «от можа до можа»

После подавления восстания 1863 года в Польше наступила тишина. Относительная, конечно, но тишина. Старое поколение революционеров оказалось либо в Сибири, либо в Париже (это те, которым повезло и верёвки на них не хватило).

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