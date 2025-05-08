День памяти воинов 2025: какие молитвы читать православным 9 мая за души погибших солдат Ирэн ОрлонскаяВ 2025 году, в день 80-летия Победы, православные верующие России соберутся в храмах, чтобы в молитвах почтить память всех солдат, отдавших свои жизни на полях Великой Отечественной войны.