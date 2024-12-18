Снижение нервной реакции на вознаграждение предсказывает депрессию у подростков

Новое исследование, опубликованное в журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging (Elsevier), показало, что снижение нервной реакции на получение вознаграждений у подростков может быть ранним маркером риска развития депрессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии