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США надеются на план возобновления переговоров по Украине

США надеются на план возобновления переговоров по Украине

После визита американских переговорщиков в Москву и Киев глава Госдепартамента США выразил надежду на разработку плана возобновления переговоров по Украине в ближайшие недели.

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