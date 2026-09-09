США надеются на план возобновления переговоров по Украине

После визита американских переговорщиков в Москву и Киев глава Госдепартамента США выразил надежду на разработку плана возобновления переговоров по Украине в ближайшие недели.
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