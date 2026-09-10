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Угадайте теплые советские мультфильмы про осень: взрослые любят их с пеленок, только рожденные в СССР запутаются!

Угадайте теплые советские мультфильмы про осень: взрослые любят их с пеленок, только рожденные в СССР запутаются!

Проверьте себя по любимым мультфильмам из вашей золотой поры — безоблачного детства! фото: YouTubeОсень — время испытаний для человечьих душ, так как-то написал кто-то из великих (кажется, Колобок).

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