Бойцы стали лицами 300-летия Екатеринбурга

Спортсмены Академии единоборств РМК стали лицами 300-летия Екатеринбурга – для кампании в честь юбилея города снялись экс-чемпион UFC Петр Ян, один из трех сильнейших бойцов ММА в России Иван Штырков и олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко.