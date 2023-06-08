smi.today

4 378 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Пивенко
    Можно подумать, что акулы всегда были добрыми по отношению к русским туристам, они кусают всех подряд и не надо лезть...Ихтиолог Кузишин:...
  • Наталья
    Что в стране творится??? Пятая колонна совсем распоясались!!! Когда уже их начнут по этапу отправлять?Директор музея: н...
  • Владислав Малиновский
    Потери со стороны ВСУ жуткие, на ореховском направлении в результате двух часового боя, на полях нацисты оставили бол...Командующий 58-й ...

Бойцы стали лицами 300-летия Екатеринбурга

Бойцы стали лицами 300-летия Екатеринбурга

Спортсмены Академии единоборств РМК стали лицами 300-летия Екатеринбурга – для кампании в честь юбилея города снялись экс-чемпион UFC Петр Ян, один из трех сильнейших бойцов ММА в России Иван Штырков и олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх