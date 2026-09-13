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The Eurasia Daily news agency

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Britain faces collapse: Scotland, Wales and Northern Ireland demand independence

Britain faces collapse: Scotland, Wales and Northern Ireland demand independence

The first ministers of Scotland, Wales and Northern Ireland are planning to sign a joint declaration at a meeting planned in the near future, demanding from London the right to hold referendums on independence.

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