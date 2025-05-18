Как правильно определить размер груди: основные советы и методики

Правильный выбор бюстгальтера и одежды напрямую зависит от точного определения размера груди. Этот важный параметр помогает не только создать обворожительный визуальный образ, но и обеспечить комфорт в носке.
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