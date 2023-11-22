На берегу Шершневского водохранилища планируют оборудовать экомаршрут

Проект реализует застройщик АПРИ «Флай Плэнинг» с помощью экологов Челябинска. Для создания экологического маршрута специалисты провели специальные исследования на левом берегу Шершневского водохранилища, где планируется реализовать проект Фанпарка «Привилегия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии