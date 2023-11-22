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На берегу Шершневского водохранилища планируют оборудовать экомаршрут

На берегу Шершневского водохранилища планируют оборудовать экомаршрут

Проект реализует застройщик АПРИ «Флай Плэнинг» с помощью экологов Челябинска. Для создания экологического маршрута специалисты провели специальные исследования на левом берегу Шершневского водохранилища, где планируется реализовать проект Фанпарка «Привилегия».

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