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Массовая авария на Ростовском шоссе в Краснодаре: что известно

Массовая авария на Ростовском шоссе в Краснодаре: что известно

По имеющейся информации, ДТП спровоцировала женщина – водитель автомобиля Хендай. Она двигалась по Ростовскому шоссе в сторону Западного обхода и въехала в грузовую Газель, идущую в попутном направлении: не выбрала безопасную дистанцию.

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