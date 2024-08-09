Массовая авария на Ростовском шоссе в Краснодаре: что известно

По имеющейся информации, ДТП спровоцировала женщина – водитель автомобиля Хендай. Она двигалась по Ростовскому шоссе в сторону Западного обхода и въехала в грузовую Газель, идущую в попутном направлении: не выбрала безопасную дистанцию.