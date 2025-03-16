«Либо твои родители, либо я!» – заявил муж беременной жене

— Неделю уже ругаемся с мужем, – жалуется Оксана. – Он просто вне себя! Узнал, что мои родители хотят купить себе квартиру в нашем доме! С мамой моей у них отношения не очень, честно говоря, и Максим искать к ней подход не хочет, к сожалению.