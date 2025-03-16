Моя семья. Счас...
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«Либо твои родители, либо я!» – заявил муж беременной жене

«Либо твои родители, либо я!» – заявил муж беременной жене

— Неделю уже ругаемся с мужем, – жалуется Оксана. – Он просто вне себя! Узнал, что мои родители хотят купить себе квартиру в нашем доме! С мамой моей у них отношения не очень, честно говоря, и Максим искать к ней подход не хочет, к сожалению.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Он сказал, что ему тогда проще сразу развестись, чем видеть тещу в режиме нон-стоп. &quot;  Муж  прав  на  100%. Знаю  по  своей  тёще. Чуть, гнида  не развела.
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14 час.
Владимир Алтайцев
Можно ли сохранить мир, когда родственники селятся рядом? &quot;  глядя, какие  родственники. От некоторых лучше  жить  за  3-4  тысяч  км, а  то и больше.
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14 час.
Элеонора Коган
Трудный вопрос. С ребёнком, конечно же, помогут, ну а что дальше?Будут вмешиваться во всё?
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7 час.
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