— Неделю уже ругаемся с мужем, – жалуется Оксана. – Он просто вне себя! Узнал, что мои родители хотят купить себе квартиру в нашем доме! С мамой моей у них отношения не очень, честно говоря, и Максим искать к ней подход не хочет, к сожалению.
«Либо твои родители, либо я!» – заявил муж беременной жене
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Он сказал, что ему тогда проще сразу развестись, чем видеть тещу в режиме нон-стоп. " Муж прав на 100%. Знаю по своей тёще. Чуть, гнида не развела.
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14 час.
Владимир Алтайцев
Можно ли сохранить мир, когда родственники селятся рядом? " глядя, какие родственники. От некоторых лучше жить за 3-4 тысяч км, а то и больше.
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14 час.
Элеонора Коган
Трудный вопрос. С ребёнком, конечно же, помогут, ну а что дальше?Будут вмешиваться во всё?
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7 час.
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