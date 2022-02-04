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Чемпионат России (жен). 17-й тур. Краснодарское «Динамо» сыграет с «Тулицей», «Ленинградка» против «Енисея» и другие матчи

С 4 по 7 февраля пройдут матчи 17-го тура женского чемпионата России по волейболу. Краснодарское «Динамо» сыграет с «Тулицей», «Ленинградка» против «Енисея».

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