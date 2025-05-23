Какие ножки! 43-летняя Натали Портман показала невероятную фигуру в мини-платье

Актриса спровоцировала слух о новом романе. Натали Портман спровоцировала слух о роман LEGION-MEDIAПоявившись на днях в телешоу The Late Show With Stephen Colbert, Натали Портман произвела сильное впечатление на своих фанатов.
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