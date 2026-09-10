«Росфото» открывает выставку Валентина Серова — хроникера художественной жизни Москвы 1970–1980-х

Закулисье фильма «Мэри Поппинс, до свидания», портрет Алена Делона и фиксация арт-объекта группы «Волосы» в экспозиции с 11 сентября.
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