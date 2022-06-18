Военное обозрение

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Крымская война и М. П. Погодин

Крымская война и М. П. Погодин

М. Погодин. «Съ Фотограф. Бергнера». Лит. А. Мюнстера, СПб О Русь! Забудь былую славу: Орёл двуглавый сокрушён, И жёлтым детям на забаву Даны клочки твоих знамён.

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