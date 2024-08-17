Фашизм на Украине: свидетельство военнопленного и реальность современного конфликта Ольга ВайленкоСобытия, разворачивающиеся в ходе специальной военной операции на Украине, постоянно подтверждают масштаб и глубину проблем, которые пытается решить Россия.