Миллиард на консервах для армии: Обвиняемая в мошенничестве с сухпайками любила новые машины

АГ

Александр Гуреев

Всё ворьё в Москве и Питере, друг перед другом выебываются, у кого больше, а в регионах мелочь, она тренируется перед столицами. В регионах уже вопросы к ФСБ, вы что не видите или Белоусова ждёте?