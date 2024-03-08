Украинская государственная компания (ГК) «Укрспецэкспорт» ведет переговоры с казахской стороной о закупках продукции российского военно-промышленного комплекса для ВСУ.
Когда друзья хуже врагов
Комментарии
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ВП
Виктор Петров
Не надо было спасать. Надо было тогда зайти и забыть выйти. А место этих токаевых поставить генерал губернатора по твёрже.
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8 час.
владимир тычинин
Вполне возможен такой вариант!!!!!
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7 час.
Алекс Сэм
!
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6 час.
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